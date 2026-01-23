Banjir 1 Meter Rendam Permukiman Bidara Cina Jaktim

JAKARTA - Ratusan rumah warga di kawasan Tanjung Lekong, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir akibat luapan air Kali Ciliwung pada Jumat (23/1/2026). Ketinggian banjir dilaporkan mencapai lebih dari satu meter di sejumlah titik.

Luapan air terjadi seiring status debit Kali Ciliwung yang berada pada level Siaga 3. Kondisi tersebut membuat air sungai melimpas dan masuk ke permukiman warga sejak Kamis (23/1/2026) malam.

Hingga Jumat pagi, ketinggian air di kawasan permukiman bervariasi. Di beberapa titik, genangan air berkisar antara 50 sentimeter. Sementara di titik terdalam banjir dapat mencapai hingga 1,5 meter. Sejumlah rumah warga, khususnya lantai satu, terlihat sudah terendam air.

Warga mengungkapkan banjir terus meninggi sejak malam hari. Untuk tetap beraktivitas, sebagian warga membuat jembatan darurat dari kayu yang menghubungkan lantai dua rumah mereka ke jalan lingkungan.

Meski banjir cukup tinggi, sebagian besar warga memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing dan belum mengungsi. Warga masih berupaya mengamankan barang-barang berharga agar tidak terendam banjir.

Salah seorang warga, Beni, mengatakan air terus masuk ke permukiman dan belum menunjukkan tanda-tanda surut hingga Jumat pagi. Hingga saat ini, warga masih waspada terhadap potensi kenaikan debit air Kali Ciliwung apabila hujan kembali mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)