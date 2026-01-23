Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir 1 Meter Rendam Permukiman Bidara Cina Jaktim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |10:48 WIB
Banjir 1 Meter Rendam Permukiman Bidara Cina Jaktim
Banjir 1 Meter Rendam Permukiman Bidara Cina Jaktim (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan rumah warga di kawasan Tanjung Lekong, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir akibat luapan air Kali Ciliwung pada Jumat (23/1/2026). Ketinggian banjir dilaporkan mencapai lebih dari satu meter di sejumlah titik.

Luapan air terjadi seiring status debit Kali Ciliwung yang berada pada level Siaga 3. Kondisi tersebut membuat air sungai melimpas dan masuk ke permukiman warga sejak Kamis (23/1/2026) malam.

Hingga Jumat pagi, ketinggian air di kawasan permukiman bervariasi. Di beberapa titik, genangan air berkisar antara 50 sentimeter. Sementara di titik terdalam banjir dapat mencapai hingga 1,5 meter. Sejumlah rumah warga, khususnya lantai satu, terlihat sudah terendam air.

Warga mengungkapkan banjir terus meninggi sejak malam hari. Untuk tetap beraktivitas, sebagian warga membuat jembatan darurat dari kayu yang menghubungkan lantai dua rumah mereka ke jalan lingkungan.

Meski banjir cukup tinggi, sebagian besar warga memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing dan belum mengungsi. Warga masih berupaya mengamankan barang-barang berharga agar tidak terendam banjir.

Salah seorang warga, Beni, mengatakan air terus masuk ke permukiman dan belum menunjukkan tanda-tanda surut hingga Jumat pagi. Hingga saat ini, warga masih waspada terhadap potensi kenaikan debit air Kali Ciliwung apabila hujan kembali mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/15/3197049//banjir-UkIE_large.jpg
6 Tips Mengendarai Mobil Matic saat Terobos Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197043//viral-49D7_large.jpg
Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197046//banjir_di_jalan_kemang_utara_ix-bJ97_large.jpg
Terendam Banjir, Akses Kemang Utara IX Mampang Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197045//banjir-EoOh_large.jpg
125 RT di Jakarta Terendam Banjir, 387 Orang Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197042//pemerintah-nSt7_large.jpg
Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197035//banjir_di_cipinang_melayu-QeY1_large.jpg
Ratusan Rumah di Cipinang Melayu Kembali Kebanjiran, Ketinggian Air 60 Sentimeter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement