Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |10:19 WIB
Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak
Banjir Jakarta/Okezone
A
A
A

JAKARTA  – Hujan lebat yang mengguyur Jakarta membuat permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir. Ketinggian air di kawasan tersebut dilaporkan mencapai 40 hingga 130 sentimeter, pada Jumat (23/1/2026).

Luapan Sungai Ciliwung menyebabkan ratusan rumah serta ruas jalan di permukiman warga Kebon Pala terendam banjir. Wilayah ini memang dikenal sebagai kawasan langganan banjir setiap kali hujan deras melanda Jakarta.

Akibat banjir tersebut, aktivitas warga terganggu. Meski demikian, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan menempati lantai dua dan lantai tiga untuk mengamankan barang-barang berharga. Warga enggan mengungsi karena menilai kondisi masih dapat dikendalikan.

Sejumlah kendaraan warga, khususnya sepeda motor, telah diamankan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan akibat terendam air.

Berdasarkan data di lapangan, sedikitnya 500 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di wilayah Kebon Pala. Warga terdampak tersebar di antaranya di RT 11 RW 05 dan RT 13 RW 04, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Ketua RT 11 RW 05 Kelurahan Kampung Melayu, Eka Kurniawan, menyampaikan bahwa genangan banjir hingga Jumat pagi belum menunjukkan tanda-tanda surut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197042/pemerintah-nSt7_large.jpg
Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197012/banjir-3r7C_large.jpg
125 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197002/whoosh-dnzb_large.jpg
Jalur Menuju Stasiun Whoosh Banjir, Penumpang Diimbau Akses Tol atau LRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196994/mensesneg-Th7a_large.jpg
Banjir Melanda Jakarta, Istana Sampaikan Permohonan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196979/banjir-dlHe_large.jpg
Jakarta Banjir, Berikut Lokasi Ratusan RT dan Puluhan Jalan Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196944/macet-PJ0F_large.jpg
Banjir di Cawang, Lalin Macet Parah saat Jam Pulang Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement