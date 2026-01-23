Tolong! Banjir di Kampung Melayu Capai Satu Meter Lebih, Ratusan Warga Terdampak

JAKARTA – Hujan lebat yang mengguyur Jakarta membuat permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir. Ketinggian air di kawasan tersebut dilaporkan mencapai 40 hingga 130 sentimeter, pada Jumat (23/1/2026).

Luapan Sungai Ciliwung menyebabkan ratusan rumah serta ruas jalan di permukiman warga Kebon Pala terendam banjir. Wilayah ini memang dikenal sebagai kawasan langganan banjir setiap kali hujan deras melanda Jakarta.

Akibat banjir tersebut, aktivitas warga terganggu. Meski demikian, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan menempati lantai dua dan lantai tiga untuk mengamankan barang-barang berharga. Warga enggan mengungsi karena menilai kondisi masih dapat dikendalikan.

Sejumlah kendaraan warga, khususnya sepeda motor, telah diamankan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan akibat terendam air.

Berdasarkan data di lapangan, sedikitnya 500 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di wilayah Kebon Pala. Warga terdampak tersebar di antaranya di RT 11 RW 05 dan RT 13 RW 04, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Ketua RT 11 RW 05 Kelurahan Kampung Melayu, Eka Kurniawan, menyampaikan bahwa genangan banjir hingga Jumat pagi belum menunjukkan tanda-tanda surut.