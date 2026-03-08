Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Surut, Warga Kebon Pala Jaktim Bersihkan Rumah dari Lumpur

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |17:50 WIB
Banjir Surut, Warga Kebon Pala Jaktim Bersihkan Rumah dari Lumpur
Warga Kebon Pala Jaktim Bersihkan Rumah (foto: Okezone)
JAKARTA – Sejumlah warga di RT 13 RW 04 dan RT 11 RW 05, Kebon Pala, Jakarta Timur, mulai membersihkan rumah dan lingkungan mereka setelah debit air banjir yang sempat merendam permukiman tersebut sejak Sabtu (7/3/2026) berangsur surut.

Meski beberapa ruas jalan permukiman masih tergenang dengan ketinggian sekitar 25 sentimeter, warga tampak mulai membersihkan lumpur yang mengendap di jalanan agar aliran air dapat segera surut total dan kembali mengalir ke Kali Ciliwung.

Ketua RT 13 RW 04, Sanusi, mengatakan warga mulai membersihkan rumah mereka sejak pukul 08.00 WIB setelah air banjir mulai surut sekitar pukul 05.00 WIB.

“Tadi sekitar jam lima sudah mulai surut. Jam delapan pagi warga sudah mulai bersih-bersih. Saat air surut, kita langsung bareng-bareng membersihkan supaya lumpurnya tidak terlalu tebal,” kata Sanusi, Minggu (8/3/2026).

Ia menuturkan sebelumnya ketinggian air di permukiman tersebut sempat mencapai 150 sentimeter. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung yang membawa kiriman air dari wilayah Depok dan Bogor. Kondisi itu diperparah oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
      
