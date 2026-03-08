Advertisement
MEGAPOLITAN

Banjir Jakarta Belum Surut, 64 RT dan 10 Jalan Masih Tergenang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |20:41 WIB
Banjir Jakarta Belum Surut, 64 RT dan 10 Jalan Masih Tergenang
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA - Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta setelah hujan deras mengguyur pada Minggu (8/3/2026). Hingga pukul 18.00 WIB, tercatat 64 RT dan 10 ruas jalan masih tergenang.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 64 RT dan 10 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Yohan, Minggu (8/3/2026).

Yohan menjelaskan, wilayah yang paling banyak terdampak banjir berada di Jakarta Barat dengan total 33 RT yang masih terendam. Sementara itu, di Jakarta Timur terdapat 28 RT yang juga masih tergenang banjir.

Ketinggian air di sejumlah wilayah bervariasi, mulai dari 20 hingga 120 sentimeter.

“Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi,” ujar Yohan.

BPBD DKI Jakarta terus melakukan pemantauan serta penanganan genangan di sejumlah wilayah yang terdampak.

 

      
