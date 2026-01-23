Terendam Banjir, Akses Kemang Utara IX Mampang Terputus

JAKARTA - Hujan mengguyur kawasan Jakarta pada Jumat (23/1/2026) dini hari tadi membuat sejumlah titik kawasan jalan tergenang. Salah satunya Jalan Kemang Utara IX, Mampang, Jakarta Selatan, terendam banjir dengan ketinggian air sampai 30 cm lebih membuat aksesnya terputus.

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 09.00 WIB, kawasan Jalan Kemang Utara IX tergenang sampai setinggi pinggang orang dewasa. Akibatnya, kendaraan tak bisa memintasi jalan alternatif dari Kemang menuju Mampang Prapatan tersebut.

Petugas dari Kelurahan Bangka dan kepolisian terlihat berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Mereka bersiaga, melakukan pengalihan arus lalu lintas, hingga memberikan imbauan.

Namun begitu, warga tak ada yang mengungsi lantaran mereka sudah terbiasa dengan genangan tersebut. Biasanya, genangan bakal cepat surut saat hujan berhenti.

(Erha Aprili Ramadhoni)