Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

125 RT di Jakarta Terendam Banjir, 387 Orang Mengungsi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |10:15 WIB
125 RT di Jakarta Terendam Banjir, 387 Orang Mengungsi
125 RT di Jakarta Terendam Banjir, 387 Orang Mengungsi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menyebutkan, imbas hujan yang mengguyur kawasan Jakarta, sejumlah wilayah terendam banjir hingga Jumat (23/1/2026) pagi ini. Tercatat, ada sebanyak 387 jiwa mengungsi.

1. 387 Warga Mengungsi

"Total ada sebanyak 387 jiwa yang mengungsi imbas genangan di 125 RT di Jakarta," ujarnya pada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Rinciannya, sebanyak 11 KK atau 28 jiwa mengungsi di Masjid Jami Al Khaeer di kawasan Kedaung Kali Angke dan 20 KK atau 65 jiwa di Aula Rusunawa KA Tubun, Jakarta Barat. Lalu, di RPTRA Segas 60 Jiwa, RPTRA Intiland 19 jiwa, Aula Masjid Muhajirin 56 jiwa, PAUD Nusantara 78 jiwa, Pos RW 02  12 jiwa kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Lalu, di Masjid Al Muqorrobin 18 KK atau 69 Jiwa kawasan Cipinang Melayu Jakarta Timur.

"Hingga pukul 08.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 125 RT dan 14 ruas jalan tergenang," tuturnya.

Dia menerangkan, dari 125 RT yang tergenang di Jakarta itu, ada sebanyak 38 RT di Jakarta Barat dengan ketinggian 15-80 cm. Lalu, di Jakarta Selatan terdapat 55 RT dengan ketinggian 20-90 cm.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat 30 RT, dengan ketinggian 30-90 cm. Selanjutnya di Jakarta Utara terdapat 2 RT dengan ketinggian 40 cm. Adapun 14 ruas jalan tergenang sebagai berikut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197042//pemerintah-nSt7_large.jpg
Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197035//banjir_di_cipinang_melayu-QeY1_large.jpg
Ratusan Rumah di Cipinang Melayu Kembali Kebanjiran, Ketinggian Air 60 Sentimeter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197031//sekolah-X9ZN_large.jpg
Imbas Cuaca Ektrem, Seluruh Sekolah di Jakarta Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197012//banjir-3r7C_large.jpg
125 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197003//prabowo-Mmjy_large.jpg
Curah Hujan Tinggi, Prabowo Minta Tambah Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197002//whoosh-dnzb_large.jpg
Jalur Menuju Stasiun Whoosh Banjir, Penumpang Diimbau Akses Tol atau LRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement