Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |10:04 WIB
Jakarta Berlakukan WFH dan PJJ Imbas Banjir, Pramono: Jika Hujan Masih Tinggi Diperpanjang!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan School From Home atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work From Home (WFH) imas cuaca buruk di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai hari ini, Jumat (23/1/2026).

"Saya juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperbolehkan yang disebut dengan School From Home," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Utara.

Pramono meyakini, keputusan ini tidak akan menggangu proses belajar siswa meski dilakukan di rumah. Karena infrastruktur pendidikan di Jakarta sangat mendukung kegiatan belajar secara daring ini.

"Karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan School From Home," tuturnya.

Pramono menjelaskan, penerapan PJJ ini akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi cuaca di lapangan. Sejauh ini, BMKG baru memprediksi cuaca buruk akan melanda Jakarta hingga 27 Januari 2026.

Namun demikian jika cuaca ekstrem terjadi melebihi prakiraan BMKG, maka Pramono memerintahkan agar PJJ ini diperpanjang.

"Yang untuk School From Home maupun Work From Home, ya melihat perkembangan cuaca yang ada. Kalau memang masih katakanlah sampai dengan tanggal 27 masih curah hujan tinggi, ya kita lakukan. Nanti keluar SE (Surat Edaran) baru,"pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197012/banjir-3r7C_large.jpg
125 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197002/whoosh-dnzb_large.jpg
Jalur Menuju Stasiun Whoosh Banjir, Penumpang Diimbau Akses Tol atau LRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196994/mensesneg-Th7a_large.jpg
Banjir Melanda Jakarta, Istana Sampaikan Permohonan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196979/banjir-dlHe_large.jpg
Jakarta Banjir, Berikut Lokasi Ratusan RT dan Puluhan Jalan Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196944/macet-PJ0F_large.jpg
Banjir di Cawang, Lalin Macet Parah saat Jam Pulang Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196942/banjir-Ou3h_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement