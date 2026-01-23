125 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini

JAKARTA - Sebanyak 125 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta masih terendam banjir pada Jumat (23/1/2026) pagi. Banjir itu dipicu hujan intensitas tinggi yang terjadi pada Kamis (22/1/2026).

1. 125 RT Terendam Banjir

"Genangan 23 Januari 2026 sampai dengan pukul 06:00 WIB. 125 RT dan 14 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan menyampaikan dalam keterangannya.

Jakarta Selatan menjadi wilayah yang terdampak banjir. Sebanyak 55 RT teredam banjir di Jaksel, disusul Jakarta Barat sebanyak 38 RT. Lalu, Jakarta Timur 30 RT masih terendam banjir dan Jakarta Utara 2 RT.

Yohan menambahkan, banjir ini juga membuat ratusan jiwa mengungsi. Sebanyak 11 KK atau 28 jiwa mengungsi di di Masjid Jami Al Khaeer, Kelurahan Kedaung Kali Angke dan 20 KK atau 65 jiwa mengungsi Aula Rusunawa KS Tubun, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat.

Lalu, di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 60 jiwa mengungsi di RPTRA Segas RW 06; RPTRA Intiland RW 07 sebanyak 19 jiwa; RPTRA Intiland RW 07 berjumlah 19 jiwa. Lanjut, 56 jiwa mengungsi di Aula Masjid Muhajirin RW.07; 78 jiwa di PAUD Nusantara RW.07 dan yang di pos RW 02 sebanyak 12 jiwa.

"Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, 18 KK 69 jiwa mengungsi di Masjid Al Muqorrobin," ucap Yohan.

Berikut ini rincian lengkap wilayah yang terendam banjir di Jakarta hingga pukul 06.00 WIB:

1. Jakarta Barat

- Kelurahan Duri Kosambi: 5 RT

Ketinggian: 50 s.d 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke

- Kelurahan Kapuk: 3 RT

Ketinggian: 40 s.d 65 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Rawa Buaya: 7 RT

Ketinggian: 45 s.d 150 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kedoya Selatan: 4 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kelurahan Kedoya Utara: 7 RT

Ketinggian: 15 s.d 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Sukabumi Utara: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kembangan Selatan: 1 RT

Ketinggian: 35 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kelurahan Meruya Selatan: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kota Bambu Selatan: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi