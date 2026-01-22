Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Banjir, Berikut Lokasi Ratusan RT dan Puluhan Jalan Terendam

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |21:29 WIB
Jakarta Banjir, Berikut Lokasi Ratusan RT dan Puluhan Jalan Terendam
Banjir di Cawang, Jakarta Timur (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (22/1/2026) menyebabkan banjir di 132 RT dan 22 ruas jalan. Jumlah ini merupakan data yang dimutakhirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 20.00 WIB.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 132 RT dan 22 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Dia menyebut, untuk Jakarta Barat jumlah RT yang terdampak banjir sebanyak 31 RT, Jakarta Selatan sebanyak 46 RT, Jakarta Timur 26 RT, Jakarta Pusat sebanyak 27 RT, dan Jakarta Utara sebanyak 2 RT.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, serta Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

“Dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” ujarnya.

