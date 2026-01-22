Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir di Cawang, Lalin Macet Parah saat Jam Pulang Kerja

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |18:52 WIB
Banjir di Cawang, Lalin Macet Parah saat Jam Pulang Kerja
Macet parah di Cawang, Jakarta Timur (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Banjir kembali merendam ruas Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur setelah hujan angin menerjang. Padahal, sebelumnya sempat surut sekira pukul 15.00 WIB.

Pantauan di lokasi, hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, volume air mulai naik sekira pukul 16.30 WIB.

Ketinggian banjir yang merendam kawasan ini bervariasi. Untuk di ruas jalan sebelah kiri, ketinggian air banjir hanya setinggi betis orang dewasa atau sekitar 30 sentimeter.

Namun, ruas jalan sebelah kanan, ketinggian banjir mencapai sepaha orang dewasa atau setara dengan 50 sampai 70 sentimeter. Akibat banjir yang kembali menggenang, arus lalu lintas di jalan tersebut hampir lumpuh sementara akibat ruas jalan sebelah kanan yang tidak bisa dilewati.

Hal tersebut diperparah dengan banjir yang terjadi pada jam pulang kerja sehingga volume kendaraan yang melewati jalan tersebut terus meningkat. Selain itu, kepadatan kendaraan juga terjadi akibat banyaknya pengendara roda dua yang memilih untuk putar balik melalui sela-sela pembatas jalan ke ruas Jalan Letjen Sutoyo.

Hingga saat ini, belum ada penanganan khusus yang dilakukan petugas terkait, seperti penyedotan air ataupun pembersihan drainase. Arus lalu lintas juga masih terpantau padat dan volume kendaraan terus meningkat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196942/banjir-Ou3h_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196929/mensesneg-baFy_large.jpg
Banjir Melanda, Istana: Jabodetabek Dulu Punya Lebih 1.000 Situ, Kini Tersisa 200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196925/banjir-wTrn_large.jpg
Akses Jalan Bintara Bekasi Terputus Imbas Banjir Setinggi 60 cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196915/prabowo-db4V_large.jpg
Prabowo Instruksikan Jajarannya Buat Grand Design Atasi Banjir Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196801/banjir_di_jalan_raya_srengseng-zn48_large.jpg
Banjir Rendam Jalan Srengseng Jakbar, Polisi Atur Lalin hingga Bantu Antar Siswa ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196128/banjir-hMkc_large.jpg
BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement