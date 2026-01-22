Banjir di Cawang, Lalin Macet Parah saat Jam Pulang Kerja

JAKARTA – Banjir kembali merendam ruas Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur setelah hujan angin menerjang. Padahal, sebelumnya sempat surut sekira pukul 15.00 WIB.

Pantauan di lokasi, hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, volume air mulai naik sekira pukul 16.30 WIB.

Ketinggian banjir yang merendam kawasan ini bervariasi. Untuk di ruas jalan sebelah kiri, ketinggian air banjir hanya setinggi betis orang dewasa atau sekitar 30 sentimeter.

Namun, ruas jalan sebelah kanan, ketinggian banjir mencapai sepaha orang dewasa atau setara dengan 50 sampai 70 sentimeter. Akibat banjir yang kembali menggenang, arus lalu lintas di jalan tersebut hampir lumpuh sementara akibat ruas jalan sebelah kanan yang tidak bisa dilewati.

Hal tersebut diperparah dengan banjir yang terjadi pada jam pulang kerja sehingga volume kendaraan yang melewati jalan tersebut terus meningkat. Selain itu, kepadatan kendaraan juga terjadi akibat banyaknya pengendara roda dua yang memilih untuk putar balik melalui sela-sela pembatas jalan ke ruas Jalan Letjen Sutoyo.

Hingga saat ini, belum ada penanganan khusus yang dilakukan petugas terkait, seperti penyedotan air ataupun pembersihan drainase. Arus lalu lintas juga masih terpantau padat dan volume kendaraan terus meningkat.

(Arief Setyadi )