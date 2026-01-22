Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |18:49 WIB
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Banjir
Banjir di Cawang, Jakarta (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Imbas hal tersebut, bus Transjakarta melakukan penyesuaian rute.

“Transjakarta melakukan penyesuaian layanan pada sejumlah rute menyusul adanya genangan air dan kepadatan lalu lintas di beberapa wilayah Jakarta pada jam sibuk Kamis sore,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Ayu menuturkan, imbas genangan dan macet di Pulo Nangka, Transjakarta Koridor 3 rute Kalideres–Monas kini hanya melayani Monas–Damai. Rute 3F Kalideres–Senayan Bank Jakarta juga dilakukan perpendek pemberhentian menjadi Senayan Bank Jakarta–Damai.

“Koridor 10 (Tj Priok–PGC) menjadi Tj Priok–Halim. Tidak melayani Halte Simpang Cawang sampai dengan PGC (genangan air di Jl. Sutoyo),” lanjut Ayu.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengalihan rute 10H jurusan Tanjung Priok–Bundaran Senayan. Ayu menyebutkan, sebagai bus via Jakarta International Stadium (JIS), tidak melayani Halte Pademangan sampai dengan Jembatan Merah imbas kepadatan kendaraan di Jalan R.E. Martadinata.

