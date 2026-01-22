Akses Jalan Bintara Bekasi Terputus Imbas Banjir Setinggi 60 cm

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi, Jawa Barat menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir pada Kamis (22/1/2026). Salah satunya berada di Jalan Raya Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Dari unggahan video akun Instagram @infobekasi, banjir yang menggenang menyebabkan akses jalan tersebut terputus sekira pukul 12.30 WIB. Terlihat pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas, namun dengan mendorong kendaraannya.

Genangan banjir setinggi 60 cm membuat kendaraan mati mesin jika nekat melintas ruas jalan tersebut. Beberapa pengendara pun lebih memilih menepi terlebih dahulu sambil menunggu genangan surut.

Seorang juru parkir, Sutikno (42), menuturkan penyebab banjir di Jalan Raya Bintara bukan hanya karena faktor hujan deras. Ia mengatakan luapan air kali juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir.

“Penyebabnya, pertama curah hujan tinggi. Kedua, daerah luapan dari kalinya juga sudah meluap,” kata Sutikno, Kamis.

“Dari pagi hujannya. Sudah berhenti, hujan lagi. Kalau di jalan ini sekitar 60 sentimeter. Kalau di permukiman warga bisa sampai 100 sentimeter,” sambungnya.

Ia menyebut sempat ada pengendara roda dua yang mati mesin dan dirinya berinisiatif membantu. “Tadi ada motor yang berusaha menerobos, terus mogok karena memang agak dalam,” ujarnya.

(Arief Setyadi )