HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras di Jakarta, 45 RT dan 22 Ruas Jalan Terendam Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |16:34 WIB
Hujan Deras di Jakarta, 45 RT dan 22 Ruas Jalan Terendam Banjir
Banjir di Jakarta (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – BPBD DKI Jakarta mencatat 45 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta terendam banjir setelah hujan deras mengguyur pada Kamis (22/1/2026) hingga pukul 15.00 WIB. Selain permukiman warga, BPBD juga mencatat banjir menggenang di beberapa ruas jalan.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 45 RT dan 22 ruas jalan tergenang,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan, Kamis.

Yohan menyampaikan daerah yang RT-nya paling banyak terendam banjir berada di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Di wilayah tersebut, 27 RT terendam banjir dengan ketinggian 30 cm.

“Kelurahan Petogogan: 26 RT Ketinggian: 30 cm. Lalu Kelurahan Cipulir: 1 RT, Ketinggian: 60 cm,” ucap Yohan.

Selanjutnya, satu RT di Kelurahan Kapuk juga terendam banjir dengan ketinggian 30 cm. Lalu di Kelurahan Sukabumi Selatan ada dua RT yang terendam banjir setinggi 90 cm. Serta di Kelurahan Kedoya Utara, terdapat empat RT yang banjir setinggi 15 cm.

“Kelurahan Kedaung Kali Angke: 8 RT, ketinggian: 45 sampai 80 cm dan Kelurahan Rawa Buaya: 3 RT dengan ketinggian 35 cm,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
