HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Setinggi 70 Cm, Lalu Lintas di Jalan DI Panjaitan Dialihkan ke MT Haryono

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |13:13 WIB
Banjir Setinggi 70 Cm, Lalu Lintas di Jalan DI Panjaitan Dialihkan ke MT Haryono
Banjir di Jalan DI Panjaitan (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Banjir di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, dilaporkan semakin tinggi dan masih menghambat arus lalu lintas, khususnya pada ruas yang mengarah ke utara, Kamis (22/1/2026). Pihak kepolisian melakukan pengaturan arus dengan mengalihkan kendaraan ke arah MT Haryono.

KBO Lantas Jakarta Timur, AKP Eko Apriyanto, menyebut ketinggian air di lokasi kini mencapai 60 hingga 70 sentimeter dan belum menunjukkan tanda-tanda surut.

“Sampai sekarang 60–70 cm,” kata Eko kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Ia menuturkan, genangan mulai meningkat sejak pagi hari dan sempat surut sesaat sebelum kembali naik hingga siang ini.

“Jadi dari mulai naik jam 6, terus sempat surut, tidak lama naik lagi sampai sekarang,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hujan Banjir Jakarta Banjir
Telusuri berita news lainnya
