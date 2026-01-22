Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Cawang, Ketinggian Air 50 Cm

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |12:02 WIB
Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Cawang, Ketinggian Air 50 Cm
Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Cawang, Ketinggian Air 50 Cm
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis (22/1/2026) pagi menyebabkan banjir di kawasan Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di sepanjang Jalan DI Panjaitan. 

1. Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan

Berdasarkan pantauan, debit air terus meningkat dan memicu kemacetan parah di sejumlah titik. Ketinggian air di ruas Jalan DI Panjaitan dilaporkan telah mencapai 40 hingga 50 sentimeter. Kondisi ini membuat lajur sebelah kiri jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. 

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Timur bersama instansi terkait telah merekayasa lalu lintas untuk mengurai penumpukan kendaraan. Pengendara yang melintas dari arah Universitas Kristen Indonesia (UKI) menuju Kebon Nanas diarahkan untuk menggunakan lajur sebelah kanan atau mencari jalur alternatif lainnya.

Beberapa titik putaran jalan juga mulai ditutup sementara oleh petugas guna menghindari kendaraan yang terjebak banjir.

Dampak dari genangan air ini mengakibatkan kemacetan panjang yang diperkirakan mencapai 2,7 kilometer, memanjang hingga ke arah Kebon Nanas. Volume kendaraan yang tinggi pada jam sibuk pagi hari memperburuk situasi. 

