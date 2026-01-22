Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Jaktim, Lalu Lintas Macet Panjang

JAKARTA – Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir pada Kamis (22/1/2026). Ketinggian genangan air di lokasi dilaporkan mencapai sekitar 30 hingga 40 sentimeter, sehingga memicu kemacetan panjang.

1. Jalan DI Panjaitan Banjir

Genangan air terlihat menutupi sebagian badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Para pengendara terpaksa mengantre dan bergantian melaju melalui lajur paling kanan untuk menghindari risiko kendaraan mogok akibat menerjang banjir.

Banjir di kawasan tersebut diduga disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Ibu Kota sejak pagi. Ini ditambah buruknya sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air.

Akibat kondisi ini, arus lalu lintas dari arah Kramat Jati menuju Pulogadung macet cukup parah. Sejumlah pengendara memilih memperlambat laju kendaraan demi keselamatan.

Hingga siang hari, genangan air masih terlihat di lokasi dan arus lalu lintas belum sepenuhnya normal. Pengendara diimbau untuk berhati-hati serta mempertimbangkan jalur alternatif guna menghindari kemacetan.

(Erha Aprili Ramadhoni)