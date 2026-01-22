Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Jalan Srengseng Jakbar, Polisi Atur Lalin hingga Bantu Antar Siswa ke Sekolah

Dwinarto , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:19 WIB
Banjir Rendam Jalan Srengseng Jakbar, Polisi Atur Lalin hingga Bantu Antar Siswa ke Sekolah
Banjir Rendam Jalan Srengseng Jakbar, Polisi Atur Lalin hingga Bantu Antar Siswa ke Sekolah (iNews/Ghani)
A
A
A

JAKARTABanjir kembali melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur sejak Kamis (22/1/2026) pagi. Salah satu titik terdampak berada di Jalan Raya Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 sentimeter.

1. Banjir Rendam Jalan Srengseng

Genangan air menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Sejumlah kendaraan terlihat tetap nekat menerjang banjir untuk melanjutkan perjalanan. Akibatnya, arus kendaraan dari Jalan Raya Srengseng menuju Kebon Jeruk dan Joglo melambat.

Polisi diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas agar kendaraan tetap dapat melintas dan mencegah terjadinya kemacetan panjang. Selain itu, polisi membantu aktivitas warga, khususnya para siswa sekolah.

Sejumlah siswa SD yang hendak masuk sekolah turut diantar petugas agar dapat melewati genangan air dan tidak terendam banjir saat berangkat ke sekolah.

Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi banjir guna mempermudah aktivitas pengendara dan memastikan situasi tetap kondusif. Warga diimbau berhati-hati saat melintas di kawasan terdampak banjir dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196128/banjir-hMkc_large.jpg
BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196103/viral-MJpo_large.jpg
Viral Resepsi Pernikahan di Tengah Banjir, Pengantin Wanita Sampai Digendong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196104/viral-ibjV_large.jpg
37 RT dan 12 Ruas Jalan Jakarta Masih Terendam Banjir hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196101/viral-dFNs_large.jpg
Banjir di Bekasi Makan Korban, Engkong Namat Tewas Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196019/viral-zlJq_large.jpg
KAI Batalkan 38 Perjalanan Kereta Akibat Banjir, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195115/banjir-pyqr_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, Bogor hingga Banten: Ribuan Orang Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement