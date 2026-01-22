Banjir Rendam Jalan Srengseng Jakbar, Polisi Atur Lalin hingga Bantu Antar Siswa ke Sekolah

JAKARTA – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur sejak Kamis (22/1/2026) pagi. Salah satu titik terdampak berada di Jalan Raya Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 sentimeter.

1. Banjir Rendam Jalan Srengseng

Genangan air menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Sejumlah kendaraan terlihat tetap nekat menerjang banjir untuk melanjutkan perjalanan. Akibatnya, arus kendaraan dari Jalan Raya Srengseng menuju Kebon Jeruk dan Joglo melambat.

Polisi diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas agar kendaraan tetap dapat melintas dan mencegah terjadinya kemacetan panjang. Selain itu, polisi membantu aktivitas warga, khususnya para siswa sekolah.

Sejumlah siswa SD yang hendak masuk sekolah turut diantar petugas agar dapat melewati genangan air dan tidak terendam banjir saat berangkat ke sekolah.

Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi banjir guna mempermudah aktivitas pengendara dan memastikan situasi tetap kondusif. Warga diimbau berhati-hati saat melintas di kawasan terdampak banjir dan mengikuti arahan petugas di lapangan.



(Erha Aprili Ramadhoni)