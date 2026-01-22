Hujan Deras, Arus Lalu Lintas di Matraman Jaktim Padat Merayap

JAKARTA - Hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek pada Kamis (22/1/2026) pagi. Lalu lintas di sejumlah titik terpantau macet pada pagi ini imbas genangan.

1. Matraman Macet

Berdasarkan pantauan Okezone, kemacetan panjang terjadi di kawasan Kebon Manggis Satu, Matraman Raya, Jakarta Timur sejak pukul 09.00 WIB.

Arus lalu lintas didominasi mobil pribadi, pengendara motor hingga angkutan umum seperti Transjakarta dan angkot.

Antrean kendaraan diprediksi mencapai satu kilometer dari arah Kampung Melayu menuju kawasan Salemba. Kemacetan disinyalir terjadi karena penumpukan kendaraan di sejumlah lampu merah maupun pengendara yang melambatkan lajunya lantaran hujan dan jalanan licin.

Tak sedikit pula pemotor yang menerobos jalur pejalan kaki guna menghindari kemacetan.

Sementara itu, arus lalu lintas di jalur sebaliknya terpantau lengang.

Hingga berita ini diturunkan, pergerakan arus lalu lintas masih sangat dinamis. Hujan juga masih turun dengan intensitas cukup tinggi.

(Erha Aprili Ramadhoni)