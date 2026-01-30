Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Mendung, Lalu Lintas Jalan Jenderal Sudirman Jakpus Ramai Lancar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |09:13 WIB
Cuaca Mendung, Lalu Lintas Jalan Jenderal Sudirman Jakpus Ramai Lancar
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA - Kondisi lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar pada Jumat (31/1/2026) pagi WIB. Kondisi tersebut terjadi meski cuaca di sebagian wilayah Jakarta diselimuti awan mendung.

Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 07.50 WIB, pengendara terlihat dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan wajar. Belum terlihat penumpukan kendaraan yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

Kendaraan roda dua dan roda empat melintas silih berganti di ruas Jalan Jenderal Sudirman pagi ini. Namun, arus kendaraan tetap ramai lancar, baik yang mengarah ke kawasan Semanggi maupun menuju Bundaran Senayan.

Selain itu, terlihat juga beberapa petugas kepolisian yang berada di beberapa titik untuk mengatur arus lalu lintas. Pengaturan tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penumpukan kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi hari.

Seiring meningkatnya aktivitas perkantoran di kawasan Sudirman dan sekitarnya, volume kendaraan diprediksi akan terus bertambah.

Hingga saat ini, kondisi lalu lintas masih terpantau ramai lancar, meski volume kendaraan mulai mengalami peningkatan.
Pengendara yang melintas di ruas jalan utama tersebut diimbau untuk tetap berhati-hati. Pasalnya, kondisi jalan terpantau masih basah usai diguyur hujan sebelumnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Hujan Macet Jakarta Lalu Lintas
