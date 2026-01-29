Permukiman Rawa Indah Jakut Banjir, Warga: Sudah Enam Kali dalam Setengah Bulan!

JAKARTA – Permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kembali terendam banjir pada Kamis (29/1/2026). Air mulai menggenangi permukiman warga sejak sekitar pukul 06.00 WIB.

"Subuh sih belum banjir, kisaran jam enam. Saya habis Subuh sempat keluar tadi," kata salah satu warga, Marni, kepada wartawan.

Menurut Marni, banjir di Rawa Indah tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi di Jakarta, tetapi juga diduga akibat kiriman air dari wilayah hulu.

"Hujan dari malam sih, cuma deras lagi sekitar jam empat. Selain hujan, kayaknya kiriman juga,” ucapnya.

Marni mengaku banjir tersebut mengganggu aktivitasnya, terutama saat hendak berangkat kerja. Ia menyebut banjir di wilayahnya sudah terjadi berulang kali dalam waktu singkat.

“Sudah enam kali banjir dalam setengah bulan ini. Kalau sekarang tingginya sekitar betis,” sambungnya.