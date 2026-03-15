Pramono Bersama Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, meresmikan Taman Bendera Pusaka pada Sabtu (14/3/2026). Di dalam taman tersebut terdapat patung mantan Ibu Negara RI Fatmawati yang merupakan istri Presiden pertama RI Soekarno, sekaligus ibu dari Megawati.

Peresmian taman tersebut menjadi bagian dari upaya penambahan ruang terbuka hijau yang modern, inklusif, dan ramah keluarga di ibu kota. Megawati bersama Pramono datang secara bersamaan ke taman tersebut didampingi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Pramono mengatakan peresmian taman itu tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunannya. Tidak hanya Pemerintah Provinsi Jakarta, tetapi juga BUMN, seniman pematung, arsitek, serta berbagai kolaborator lainnya.

"Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka peresmian Taman Bendera Pusaka dan Patung Fatmawati. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kolaborator yang berkontribusi mendukung penyelesaian pembangunan Taman Bendera Pusaka dan Patung Ibu Fatmawati," ujarnya di lokasi, Sabtu (14/3/2026).

Di hadapan Megawati, Pramono juga menyinggung perkembangan Jakarta menuju kota global, di mana peringkat kota ini meningkat dari posisi 74 menjadi 71 dari 156 kota dunia. Infrastruktur transportasi Jakarta kini berada di posisi ke-17 terbaik di dunia, melampaui beberapa kota besar di kawasan ASEAN.