Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta BUMD Bersiap Hadapi El Nino hingga September

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |04:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan geopolitik global dan ancaman El Nino. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan BUMD Leaders Forum di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 17 April 2026.

“Tetapi saya juga menyampaikan karena sekarang ini kondisi geopolitik sedang struggling dan sebentar lagi ada El Nino diperkirakan dari April sampai September ini, maka saya minta juga mereka mempersiapkan itu,” kata Pramono.

Selain diminta memikirkan strategi untuk menghadapi tantangan global dan El Nino, Pramono juga mendorong BUMD memperkuat konsolidasi internal. Ia meyakini, dengan konsolidasi yang kuat, Jakarta akan mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan mudah.

Ia juga meminta agar BUMD milik Pemprov DKI Jakarta dikelola secara transparan dan profesional, serta siap menghadapi tantangan eksternal.

“Maka saya minta juga mereka harus mempersiapkan diri. Dengan demikian, mudah-mudahan konsolidasi BUMD dan membangun corporate culture yang lebih terbuka, transparan, dikelola secara profesional,” tuturnya.

Di sisi lain, Pramono pun berharap BUMD di Jakarta berani bermain di pasar global. Ia mendorong ekspansi usaha ke luar negeri agar tidak hanya menjadi pemain lokal.

“Tidak menjadi pemain lokal, tapi bertarung keluar di antaranya misalnya Bank Jakarta, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan yang lain-lain dan itu akan saya yakin akan bisa memberikan manfaat juga bagi Jakarta,” ujar Pramono.

(Arief Setyadi)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemarau El Nino Pramono Anung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/338/3212871/pramono-6XGg_large.jpg
Pramono: Operasi Pembersihan Ikan Sapu-Sapu Digelar di Lima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212488/pramono-ms8N_large.jpg
Marak 'Rayap Besi' di JPO, Pramono: Pasang CCTV dan Tindak Tegas Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211897/pramono-DImE_large.jpg
Pramono Bakal Siapkan Beasiswa Khusus Anak Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211876/pramono-jJRf_large.jpg
Pramono Bakal Renovasi Museum MH Thamrin, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211864/pramono-6x4a_large.jpg
Pramono Resmikan Perayaan Lebaran Betawi 2026: Wujud Nyata Lestarikan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211046/pramono-lfbZ_large.jpg
Salip Bangkok dan Manila, Jakarta Jadi Kota Nomor Dua Teraman Se-ASEAN 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement