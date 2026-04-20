Pramono Minta BUMD Bersiap Hadapi El Nino hingga September

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan geopolitik global dan ancaman El Nino. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan BUMD Leaders Forum di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 17 April 2026.

“Tetapi saya juga menyampaikan karena sekarang ini kondisi geopolitik sedang struggling dan sebentar lagi ada El Nino diperkirakan dari April sampai September ini, maka saya minta juga mereka mempersiapkan itu,” kata Pramono.

Selain diminta memikirkan strategi untuk menghadapi tantangan global dan El Nino, Pramono juga mendorong BUMD memperkuat konsolidasi internal. Ia meyakini, dengan konsolidasi yang kuat, Jakarta akan mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan mudah.

Ia juga meminta agar BUMD milik Pemprov DKI Jakarta dikelola secara transparan dan profesional, serta siap menghadapi tantangan eksternal.

“Maka saya minta juga mereka harus mempersiapkan diri. Dengan demikian, mudah-mudahan konsolidasi BUMD dan membangun corporate culture yang lebih terbuka, transparan, dikelola secara profesional,” tuturnya.

Di sisi lain, Pramono pun berharap BUMD di Jakarta berani bermain di pasar global. Ia mendorong ekspansi usaha ke luar negeri agar tidak hanya menjadi pemain lokal.

“Tidak menjadi pemain lokal, tapi bertarung keluar di antaranya misalnya Bank Jakarta, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan yang lain-lain dan itu akan saya yakin akan bisa memberikan manfaat juga bagi Jakarta,” ujar Pramono.

(Arief Setyadi )

