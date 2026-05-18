Pramono Bakal Resmikan Stasiun KRL JIS Pekan Depan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana meresmikan Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara pada pekan depan. Sementara LRT rute Velodrome-Manggarai akan diresmikan pada Agustus mendatang.

Hal tersebut disampaikan Pramono dalam kegiatan peresmian Kelenteng Tian Fu Gong di kawasan PIK 2, Jakarta Utara, pada Minggu 17 Mei 2026. Ia awalnya menyampaikan rencananya untuk memperpanjang rute LRT Jakarta dari Ancol menuju PIK 2.

Bila rencana LRT Jakarta bisa menjangkau PIK 2 terealisasi, maka konektivitas transportasi di Jakarta Utara akan semakin baik. Sebab, kawasan JIS saat ini telah memiliki stasiun KRL yang rencananya akan diresmikan pekan depan.

"Kalau dari Ancol ke PIK 2 ada LRT, dan sekarang ini di JIS sudah ada KRL, bahkan KRL sudah berhenti di JIS, minggu-minggu depan akan saya resmikan. Maka konektivitas di Jakarta menjadi semakin baik," kata Pramono.

Adapun wacana Pramono memperpanjang rute LRT Jakarta dari Ancol menuju PIK 2 merupakan kelanjutan dari proyek lintasan Velodrome-Ancol. Namun, perlu diketahui proyek pembangunan jalur LRT Velodrome-Ancol saat ini masih sebatas memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat dan belum memasuki tahap pembangunan.

Dalam waktu dekat ini, proyek pembangunan LRT yang akan diresmikan adalah rute Velodrome-Manggarai. Jalur sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun itu ditargetkan beroperasi pada Agustus mendatang.

"LRT yang sekarang ini tersambung dari Velodrome sampai Manggarai yang mudah-mudahan akan diresmikan pada bulan Agustus, sekarang ini dari Manggarai ke Velodrome itu 12,2 km, 11 titik, kemudian investasinya Rp11,5 triliun," kata Pramono.

(Arief Setyadi )

