Pramono: Stasiun KRL JIS Beroperasi pada Juni 2026

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |23:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut Stasiun KRL di kawasan Jakarta International Stadium (JIS) ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2026.

Ia menjelaskan, progres pembangunan Stasiun JIS saat ini telah mendekati tahap akhir. Targetnya, konstruksi rampung pada Mei dan dilanjutkan operasional pada bulan berikutnya.

"Untuk Stasiun JIS diperkirakan Mei selesai dan Juni sudah beroperasi," ujar Pramono usai meninjau Gedung Pompa Ancol, Jakarta Utara, Selasa (7/4/2026).

Pramono menambahkan, pembahasan bersama PT KAI tidak hanya mencakup Stasiun JIS, tetapi juga sejumlah proyek transportasi lain di Jakarta. Di antaranya proyek MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI–Kota Tua serta rencana jalur KRL sepanjang 16 kilometer.

"Termasuk jalur listrik sekitar 16 km dari Rawajati hingga Tanjung Priok. Ini akan sangat membantu kemudahan transportasi di Jakarta," katanya.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendorong integrasi sejumlah simpul transportasi, seperti kawasan Dukuh Atas, Stasiun BNI City, dan Stasiun Karet agar semakin terkoneksi.

 

Pramono Targetkan Pompa Ancol 40.000 Liter/Detik untuk Redam Banjir
