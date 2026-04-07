Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Targetkan Pompa Ancol 40.000 Liter/Detik untuk Redam Banjir

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |19:20 WIB
Pramono Targetkan Pompa Ancol 40.000 Liter/Detik untuk Redam Banjir
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut kapasitas pompa di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ditargetkan meningkat menjadi 40.000 liter per detik guna memperkuat pengendalian banjir di wilayah pesisir tersebut.

Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau Gedung Pompa Ancol, Selasa (7/4/2026), di tengah kondisi kawasan Ancol, Pademangan Barat, dan Pademangan Timur yang dikenal rawan genangan.

Secara teknis, aliran air dari wilayah Pademangan dan Kemayoran mengalir ke Kali Ancol sebelum dipompa ke laut. Beban aliran turut bertambah karena sebagian debit dari Kali Ciliwung Gunung Sahari juga masuk ke sistem tersebut.

Pramono menjelaskan, sistem pompa di Ancol saat ini terbagi dua, yakni yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Di sistem tata air pompa Ancol ini ada dua pengelola. Satu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU, dan satu lagi oleh Pemprov DKI Jakarta. Kapasitas pompa milik pemerintah pusat sekitar 40.000 liter per detik," ujarnya.

Sementara itu, kapasitas pompa yang dikelola Pemprov DKI saat ini masih sekitar 15.000 liter per detik. Ke depan, kapasitas tersebut akan ditingkatkan melalui penambahan unit pompa baru.

"Sedangkan yang dikelola Pemprov saat ini 15.000 liter per detik, dan akan ditingkatkan menjadi 40.000 liter per detik," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement