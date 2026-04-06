Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Badai Terjang Tangsel: 25 Titik Banjir, 13 Lokasi Longsor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |07:11 WIB
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Tangerang Selatan (Tangsel), menyebabkan banjir di 25 titik permukiman warga serta longsor di 13 lokasi.

Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, mengungkapkan laporan terbaru kondisi banjir dan longsor hingga Minggu (5/4/2026) pukul 21.30 WIB.

“Update laporan genangan atau banjir dan longsor di Kota Tangsel pukul 21.30 WIB,” ujar Dian.

Sebanyak 25 titik banjir tersebar di beberapa wilayah, dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 150 cm. Ratusan kepala keluarga terdampak, terutama di wilayah Pamulang, Serpong, Ciputat, dan Setu.

Beberapa titik terdampak antara lain:

Komplek MA Pamulang Timur (20–40 cm, 90 KK) – sudah surut
BPI RW 04 Pamulang Timur (30–90 cm, 300 KK) – sudah surut
Perum BPI Blok F Pamulang Barat (40 cm, 100 KK) – sudah surut
Jl. Ketapang Blok N Pamper Pamulang Barat (50–100 cm, 20 KK) – sudah surut
Jl. Akasia 1 Blok AC Pamulang Barat (90 cm, 35 KK) – sudah surut
Griya Jakarta 2 Pamulang Barat (30 cm, 50 KK) – sudah surut
Perum Lembah Pinus Pamulang Barat (30–60 cm, 130 KK) – sudah surut
Perum Serpong Jaya Buaran (40 cm, 60 KK) – sudah surut
Perum Serpong Terrace Buaran (35 cm, 50 KK) – tersisa genangan 10 cm di 2 blok
Green Harmoni Kencana Loka Ciater (25 cm, 60 KK) – sudah surut
Citra Prima 2 Kranggan (30–95 cm, 100 KK) – sudah surut
Taman Crisyan Kencana Loka Ciater BSD (70 cm, 60 KK) – sudah surut
Namara Residence Benda Baru (40–60 cm, 55 KK) – sudah surut

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement