Hujan Badai Terjang Tangsel: 25 Titik Banjir, 13 Lokasi Longsor

JAKARTA - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Tangerang Selatan (Tangsel), menyebabkan banjir di 25 titik permukiman warga serta longsor di 13 lokasi.

Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, mengungkapkan laporan terbaru kondisi banjir dan longsor hingga Minggu (5/4/2026) pukul 21.30 WIB.

“Update laporan genangan atau banjir dan longsor di Kota Tangsel pukul 21.30 WIB,” ujar Dian.

Sebanyak 25 titik banjir tersebar di beberapa wilayah, dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 150 cm. Ratusan kepala keluarga terdampak, terutama di wilayah Pamulang, Serpong, Ciputat, dan Setu.

Beberapa titik terdampak antara lain:

Komplek MA Pamulang Timur (20–40 cm, 90 KK) – sudah surut

BPI RW 04 Pamulang Timur (30–90 cm, 300 KK) – sudah surut

Perum BPI Blok F Pamulang Barat (40 cm, 100 KK) – sudah surut

Jl. Ketapang Blok N Pamper Pamulang Barat (50–100 cm, 20 KK) – sudah surut

Jl. Akasia 1 Blok AC Pamulang Barat (90 cm, 35 KK) – sudah surut

Griya Jakarta 2 Pamulang Barat (30 cm, 50 KK) – sudah surut

Perum Lembah Pinus Pamulang Barat (30–60 cm, 130 KK) – sudah surut

Perum Serpong Jaya Buaran (40 cm, 60 KK) – sudah surut

Perum Serpong Terrace Buaran (35 cm, 50 KK) – tersisa genangan 10 cm di 2 blok

Green Harmoni Kencana Loka Ciater (25 cm, 60 KK) – sudah surut

Citra Prima 2 Kranggan (30–95 cm, 100 KK) – sudah surut

Taman Crisyan Kencana Loka Ciater BSD (70 cm, 60 KK) – sudah surut

Namara Residence Benda Baru (40–60 cm, 55 KK) – sudah surut