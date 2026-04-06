JAKARTA - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Tangerang Selatan (Tangsel), menyebabkan banjir di 25 titik permukiman warga serta longsor di 13 lokasi.
Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, mengungkapkan laporan terbaru kondisi banjir dan longsor hingga Minggu (5/4/2026) pukul 21.30 WIB.
“Update laporan genangan atau banjir dan longsor di Kota Tangsel pukul 21.30 WIB,” ujar Dian.
Sebanyak 25 titik banjir tersebar di beberapa wilayah, dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 150 cm. Ratusan kepala keluarga terdampak, terutama di wilayah Pamulang, Serpong, Ciputat, dan Setu.
Beberapa titik terdampak antara lain:
Komplek MA Pamulang Timur (20–40 cm, 90 KK) – sudah surut
BPI RW 04 Pamulang Timur (30–90 cm, 300 KK) – sudah surut
Perum BPI Blok F Pamulang Barat (40 cm, 100 KK) – sudah surut
Jl. Ketapang Blok N Pamper Pamulang Barat (50–100 cm, 20 KK) – sudah surut
Jl. Akasia 1 Blok AC Pamulang Barat (90 cm, 35 KK) – sudah surut
Griya Jakarta 2 Pamulang Barat (30 cm, 50 KK) – sudah surut
Perum Lembah Pinus Pamulang Barat (30–60 cm, 130 KK) – sudah surut
Perum Serpong Jaya Buaran (40 cm, 60 KK) – sudah surut
Perum Serpong Terrace Buaran (35 cm, 50 KK) – tersisa genangan 10 cm di 2 blok
Green Harmoni Kencana Loka Ciater (25 cm, 60 KK) – sudah surut
Citra Prima 2 Kranggan (30–95 cm, 100 KK) – sudah surut
Taman Crisyan Kencana Loka Ciater BSD (70 cm, 60 KK) – sudah surut
Namara Residence Benda Baru (40–60 cm, 55 KK) – sudah surut