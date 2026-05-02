Proyek PLTA Upper Cisokan Longsor, Tebing Runtuh Disertai Gemuruh

JAKARTA - Longsor besar menerjang kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan pada Jumat (1/5/2026) siang. Material tanah dan bebatuan dari tebing tinggi dilaporkan menimbun sebagian area konstruksi.

Dalam video yang beredar, longsoran tampak bergerak cepat dari lereng curam. Peristiwa diawali guguran kecil di bagian tengah tebing, namun dalam hitungan detik berubah menjadi longsor besar yang menyeret material dalam jumlah masif.

Awan debu tebal langsung membumbung tinggi sesaat setelah longsor terjadi. Suara gemuruh keras terdengar hingga radius cukup jauh, menciptakan suasana mencekam di sekitar lokasi.

Camat Rongga, Asep Badrup Muin, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut longsor terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, diduga dipicu hujan deras yang sebelumnya mengguyur kawasan itu.

“Kejadiannya sekitar jam 14.00 WIB. Sebelumnya hujan cukup deras, sehingga tanah menjadi labil dan akhirnya longsor,” ujarnya dilansir dari akun @infojawabarat, Sabtu (5/2/2026).