Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KA Argo Bromo Tabrak Toyota Avanza Pengantar Jamaah Calon Haji di Grobogan, 4 Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |19:17 WIB
A
A
A

GROBOGAN - Kecelakaan maut terjadi di pelintasan sebidang tanpa palang pintu Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jumat (1/5/2026) dini hari. KA Argo Bromo menabrak Toyota Avanza yang menangkut 9 orang. 

1. KA Argo Bromo Tabrak Avanza

Peristiwa itu terjadi di JPL 52 KM 29+800 jalur hulu antara Stasiun Panunggalan -Stasiun Kradenan pada pukul 02.52 WIB. Dalam kejadian ini, 4 orang meninggal dunia.

Melansir iNews, mobil tersebut merupakan rombongan pengantar jamaah calon haji asal Grobogan. Mobil melaju dari arah selatan menuju utara. 

Saat melintas di perlintasan, mobil diduga berhenti di atas rel karena mesin mati.

Pada saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya melintas di jalur kereta dalam jarak dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. 

Akibatnya, mobil terpental sejauh sekitar 20 meter hingga menabrak tiang jaringan telekomunikasi. Toyota Avanza itu kemudian terjatuh ke area persawahan di sisi selatan rel.

Empat korban meninggal dunia diketahui Nayla Dwi Kartika (10), Mukamat Sakroni (51), Dalni (51), dan Shazia Belvania Mutia (2). Sementara pengemudi mobil, Kardi (50), selamat dan mengalami luka ringan.

Sementara itu, PT KAI Daop 4 Semarang menyampaikan, akibat kejadian temperan tersebut, KA Argo Bromo Anggrek Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Kradenan pada pukul 02.54 WIB guna dilakukan pemeriksaan kondisi sarana. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214434/pengemudi_lansia_tabrak_pejalan_kaki_dan_depot_air_minum-0mWj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3212998/pemotor_tewas_usai_tabrak_transjakarta-XkQw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/338/3212096/denza_d9_tabrak_separator_busway_di_slipi-NZ89_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211274/kecelakaan_lalu_lintas-1Nzs_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210654/kecelakaan-jEBf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205065/transjakarta-EQT5_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement