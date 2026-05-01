KA Argo Bromo Tabrak Toyota Avanza Pengantar Jamaah Calon Haji di Grobogan, 4 Tewas

GROBOGAN - Kecelakaan maut terjadi di pelintasan sebidang tanpa palang pintu Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jumat (1/5/2026) dini hari. KA Argo Bromo menabrak Toyota Avanza yang menangkut 9 orang.

1. KA Argo Bromo Tabrak Avanza

Peristiwa itu terjadi di JPL 52 KM 29+800 jalur hulu antara Stasiun Panunggalan -Stasiun Kradenan pada pukul 02.52 WIB. Dalam kejadian ini, 4 orang meninggal dunia.

Melansir iNews, mobil tersebut merupakan rombongan pengantar jamaah calon haji asal Grobogan. Mobil melaju dari arah selatan menuju utara.

Saat melintas di perlintasan, mobil diduga berhenti di atas rel karena mesin mati.

Pada saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya melintas di jalur kereta dalam jarak dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindari.

Akibatnya, mobil terpental sejauh sekitar 20 meter hingga menabrak tiang jaringan telekomunikasi. Toyota Avanza itu kemudian terjatuh ke area persawahan di sisi selatan rel.

Empat korban meninggal dunia diketahui Nayla Dwi Kartika (10), Mukamat Sakroni (51), Dalni (51), dan Shazia Belvania Mutia (2). Sementara pengemudi mobil, Kardi (50), selamat dan mengalami luka ringan.

Sementara itu, PT KAI Daop 4 Semarang menyampaikan, akibat kejadian temperan tersebut, KA Argo Bromo Anggrek Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Kradenan pada pukul 02.54 WIB guna dilakukan pemeriksaan kondisi sarana.