Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Dishub Disiagakan di Perlintasan Sebidang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |10:28 WIB
A
A
A

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan menyiagakan petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) di perlintasan sebidang. Hal ini menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur Kota Bekasi, yang dipicu taksi Green SM tertemper KRL di perlintasan sebidang.

1. Petugas Disiagakan

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan. personel ditempatkan di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal selama proses pembangunan flyover berlangsung. Hal ini sebagai langkah antisipasi guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas.

“Selama pengerjaan flyover, kami akan siagakan personel di perlintasan sebidang, terutama di titik-titik rawan. Ini untuk memastikan masyarakat tetap aman saat melintas,” ujar Tri Adhianto dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, proses pembangunan flyover Bulak Kapal, potensi kepadatan dan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang diperkirakan meningkat. Oleh karena itu, petugas disiagakan untuk mengatur lalu lintas. 

Selain penempatan petugas, Dishub akan menata sementara di area perlintasan, termasuk pemasangan pembatas (barrier) dan rambu-rambu tambahan. Hal ini untuk memperjelas jalur aman bagi pengguna jalan.

Selian itu, Dishub bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi tengah menyiapkan sistem peringatan berbasis suara. Sistem ini nantinya memberikan alarm peringatan beberapa saat sebelum kereta melintas, sehingga masyarakat memiliki waktu cukup untuk merespons.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam meminimalkan kecelakaan di perlintasan sebidang, sembari menunggu rampungnya pembangunan flyover.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement