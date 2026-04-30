Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Dishub Disiagakan di Perlintasan Sebidang (Jonathan Simanjuntak)

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan menyiagakan petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) di perlintasan sebidang. Hal ini menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur Kota Bekasi, yang dipicu taksi Green SM tertemper KRL di perlintasan sebidang.

1. Petugas Disiagakan

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan. personel ditempatkan di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal selama proses pembangunan flyover berlangsung. Hal ini sebagai langkah antisipasi guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas.

“Selama pengerjaan flyover, kami akan siagakan personel di perlintasan sebidang, terutama di titik-titik rawan. Ini untuk memastikan masyarakat tetap aman saat melintas,” ujar Tri Adhianto dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, proses pembangunan flyover Bulak Kapal, potensi kepadatan dan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang diperkirakan meningkat. Oleh karena itu, petugas disiagakan untuk mengatur lalu lintas.

Selain penempatan petugas, Dishub akan menata sementara di area perlintasan, termasuk pemasangan pembatas (barrier) dan rambu-rambu tambahan. Hal ini untuk memperjelas jalur aman bagi pengguna jalan.

Selian itu, Dishub bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi tengah menyiapkan sistem peringatan berbasis suara. Sistem ini nantinya memberikan alarm peringatan beberapa saat sebelum kereta melintas, sehingga masyarakat memiliki waktu cukup untuk merespons.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam meminimalkan kecelakaan di perlintasan sebidang, sembari menunggu rampungnya pembangunan flyover.

