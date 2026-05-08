12 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Masih Dirawat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |16:50 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya memberikan pembaruan data soal korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. Hingga saat ini, 12 korban masih dirawat di rumah sakit.

1. 12 Korban Dirawat 

"Kami sampaikan update kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Update Pasien per tanggal 7 Mei 2026 pukul 13.00 WIB, masih terdapat 12 orang korban yang masih menjalani rawat inap di 7 rumah sakit," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, 12 korban itu dirawat di 7 rumah sakit. Rinciannya, 5 orang dirawat di RSUD Kota Bekasi, 1 orang di RS Mitra Bekasi Timur, 2 di RS Primaya Bekasi Timur.

"Kemudian, 1 orang menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi, 1 orang menjalani perawatan di RS MMC Kuningan Jakarta, 1 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Primaya Barat, dan 1 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah," tuturnya.

Namun, dia tak merincikan tentang kondisi terkini para korban yang dirawat. Diharapkan, mereka bisa segera pulih dan kembali ke rumah masing-masing.


 

