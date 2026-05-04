Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Manajemen Taksi Green SM Terkait Kecelakaan Kereta

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |20:48 WIB
Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Manajemen Taksi Green SM Terkait Kecelakaan Kereta
Kecelakaan kereta di Bekasi Timur (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan pihak manajemen taksi Green SM dalam penanganan kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Di saat yang sama, penyidik terus mendalami keterangan sejumlah saksi dari instansi terkait hingga pihak di lapangan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyampaikan sebagian saksi telah memenuhi panggilan penyidik dan kini tengah menjalani pemeriksaan di dua lokasi berbeda.

Ia merinci, saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Senin (4/5/2026) berasal dari sejumlah instansi, yakni Dinas Bina Marga Kota Bekasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

"Kemudian yang sudah hadir dan dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota yakni sopir taksi dan saksi palang pintu," katanya.

Budi menambahkan, terdapat satu saksi dari perusahaan taksi VinFast yang dijadwalkan ulang pemeriksaannya dan akan dimintai keterangan pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang.

Selain itu, dua saksi lainnya, yakni Petugas Pengawas Selatan dan Kepala Sintel, dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat 8 Mei 2026.

Dalam rangka mendukung proses penyelidikan, kepolisian juga melakukan kegiatan lain bersama tim Laboratorium Forensik (Labfor), yakni pendokumentasian terhadap objek-objek yang berkaitan dengan perkara kecelakaan tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216044/kecelakaan_kereta_di_bekasi-J4hg_large.jpg
Polisi Usut Penyebab Taksi Berhenti Mendadak saat Kecelakaan Kereta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216028/kecelakaan_kereta_di_bekasi-iar9_large.jpg
76 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Sudah Pulang, 24 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/340/3215916/ka_argo_bromo_tabrak_avanza-mUFi_large.jpg
Kronologi KA Argo Bromo Tabrak Avanza di Grobogan hingga Tewaskan 4 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215571/kecelakaan_kereta_di_bekasi-X6D9_large.jpg
Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Dishub Disiagakan di Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/338/3215444/kecelakaan-2Ont_large.jpg
Polisi dan KNKT Belum Bisa Mengungkapkan Penyebab Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/338/3215464/kecelakaan_kereta_di_bekasi-tKGg_large.jpg
Kecelakaan Kereta di Bekasi, Polisi Dalami Human Error atau Kendala Sistem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement