Kecelakaan Kereta di Bekasi, Polisi Dalami Human Error atau Kendala Sistem

JAKARTA - Polisi terus mendalami kasus kecelakaan antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek jarak jauh di Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Ini terutama dari segi ada tidaknya human error ataupun kendala sistem hingga membuat kecelakaan terjadi.

"Kami akan dalami apakah ini terkait human error atau ada kendala sistem. Semua akan ditelusuri melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, dan hasil olah TKP," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor kelalaian manusia ataupun gangguan sistem komunikasi dalam operasional perkeretaapian. Polisi bakal terus mendalami penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan itu.

Polisi, kata dia, bakal memeriksa sopir taksi online dan masinis kereta api guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis pada para korban serta keluarga terdampak.

"Korban meninggal dunia bertambah satu orang sehingga total menjadi 16 orang. Kami harap tidak ada lagi penambahan korban. Kami sampaikan belasungkawa mendalam pada seluruh korban. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Saat ini, penyidik masih mendalami rangkaian kejadian secara komprehensif," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

