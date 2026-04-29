Bus Rombongan Haji Indonesia Alami Kecelakaan di Arab Saudi, 10 Jemaah Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |12:43 WIB
Bus Rombongan Haji Indonesia Alami Kecelakaan di Arab Saudi, 10 Jemaah Luka-Luka
Ilustrasi.
JAKARTA — Bus rombongan Jemaah Haji Indonesia (JHI) terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Arab Saudi pada 28 April 2026. Kecelakaan tersebut melibatkan bus JHI Kloter SUB-2 dan bus JHI Kloter JKS-1 dalam perjalanan kembali dari kegiatan city tour Jabal Magnet.

Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI), tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, 10 orang korban mengalami luka-luka, terdiri dari 7 orang dari JHI Kloter JKS-1 dan 3 orang korban dari Kloter SUB-2.

Para korban telah mendapatkan penanganan dari tim medis, dengan sebagian besar telah diperbolehkan kembali. Satu orang jemaah berusia 60 tahun masih menjalani observasi medis di RS Al-Hayyat Quba.

"KJRI Jeddah terus memantau kondisi para korban dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, penyelenggara perjalanan, serta pihak-pihak terkait guna memastikan seluruh jemaah memperoleh penanganan dan pendampingan yang diperlukan," demikian disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, dalam keterangan kepada media, Rabu (29/4/2026).

Berdasarkan video dan informasi yang beredar di media sosial, kecelakaan tersebut menyebabkan sopir bus mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit.

(Rahman Asmardika)

