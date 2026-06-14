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Kepala BGN Bantah Narasi Bagi Keuntungan Program MBG ke Presiden: Hoaks!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |01:10 WIB
Kepala BGN Bantah Narasi Bagi Keuntungan Program MBG ke Presiden: Hoaks!
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah narasi yang beredar di media sosial terkait adanya pembagian atau setoran keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks.

Nanik juga membantah narasi yang mencatut namanya terkait pernyataan mengenai mantan Wakil Kepala BGN, Dadan Hindayana. Menurutnya, ia tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar di berbagai platform media sosial maupun aplikasi percakapan.

"Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," ujar Nanik, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Nanik, penyebaran informasi yang mengatasnamakan pejabat publik tanpa dasar yang jelas berpotensi menyesatkan masyarakat dan memicu kegaduhan di ruang publik.

 

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