Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Diminta Supervisi Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |16:19 WIB
KPK Diminta Supervisi Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG
Eks Kepala BGN Dadan Ditahan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan supervisi atau asistensi, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus tersebut diketahui saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, akan segera mengirim surat kepada KPK agar kasus dugaan korupsi tata kelola MBG disupervisi. Apalagi, KPK sebelumnya telah melakukan kajian mendalam terkait tata kelola program MBG.

"Sebelum mengajukan gugatan praperadilan, saya akan berkirim surat resmi kepada KPK. Karena secara UU, KPK berwenang melakukan supervisi dan asistensi terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum lain, yaitu kejaksaan maupun kepolisian," kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Boyamin menjelaskan, pihaknya bakal ikut mengawal penanganan penyidikan dugaan korupsi tersebut. Ia juga mengaku akan memberikan data tambahan terkait perkara itu.

"Cara mengawal, saya pasti akan menambahkan data yang saya miliki terkait dugaan oknum pejabat level tinggi di BGN yang diduga terafiliasi atau memiliki dapur umum. Penyampaian data itu akan kami lakukan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224146//sidang_kasus_bea_cukai-ig8X_large.jpg
Sidang Suap Bea Cukai, Pemilik Blueray Cargo Akui Setor Rp30 Miliar ke Ahmad Dedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224140//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4MPq_large.jpg
Korupsi Kuota Haji, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224099//suap_audit_bpk_muara_enim-b50L_large.jpg
Terungkap! Tersangka Suap Audit BPK Muara Enim Punya Riwayat sebagai Staf Ahli DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3224017//viral-XktT_large.jpg
Korupsi MBG, Kejagung Geledah Rumah Dadan Cs di Jakarta hingga Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223912//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-eyqI_large.jpg
KPK Tetapkan 4 Tersangka OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223873//kpk-J4U1_large.jpg
KPK Buka Suara soal Isu Beredarnya Nama-Nama Besar Terseret Kasus MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement