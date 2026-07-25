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Febrie Adriansyah Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Beberkan Modusnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |09:07 WIB
Febrie Adriansyah Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Beberkan Modusnya
Febrie Ardiansyah (foto: Okezone)
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JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Febrie diduga melakukan TPPU saat mengabdi di Kejagung.

“Modus operandinya secara umum adalah dugaan TPPU yang dilakukan penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat dan mengabdikan diri di Kejaksaan," kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono, Jumat 24 Juli 2026 malam.

Meski begitu, Rudi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus TPPU tersebut. Sebab, menurut dia, hal itu sudah menyangkut materi pembuktian.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau saya sampaikan, akan menyulitkan kita ke depannya," ujarnya.

Sebagai informasi, Febrie Adriansyah telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Gedung Kejagung, ia terlihat tidak mengenakan rompi tahanan dan tangannya diborgol.

Dalam perkara ini, Kejagung menerima dua tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Mereka adalah pihak swasta Don Ritto dan eks Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.

 

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