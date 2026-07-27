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Karyawati Korban Dugaan Pelecehan Seksual Ketua Serikat Pekerja Minta Perlindungan LPSK

Awaludin , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |14:01 WIB
Karyawati Korban Dugaan Pelecehan Seksual Ketua Serikat Pekerja Minta Perlindungan LPSK
Karyawati Korban Dugaan Pelecehan Seksual Minta Perlindungan LPSK (foto: dok ist)
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JAKARTA - Korban dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan MRN, ketua serikat pekerja di kawasan EJIP, Cikarang, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, korban juga melayangkan pengaduan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Kuasa hukum korban, Ermelina Singereta, mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memastikan kliennya memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta rasa aman selama proses hukum berjalan.

"Langkah itu kami tempuh untuk memastikan korban memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta rasa aman selama proses hukum berlangsung," ujar Ermelina, Senin (27/7/2026).

Menurut Ermelina, kondisi korban hingga kini masih mengalami trauma sehingga membutuhkan perlindungan agar dapat memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan maupun intimidasi.

Ia menegaskan, pemulihan psikologis menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan karena korban kekerasan seksual kerap menyalahkan dirinya sendiri dan mengalami tekanan emosional akibat peristiwa yang dialami.

"Korban kekerasan seksual sering kali menyalahkan dirinya sendiri. Padahal yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah pelaku. Negara harus hadir memberikan perlindungan, pendampingan, dan memastikan korban dapat pulih," tegasnya.

 

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