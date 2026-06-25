Viral Pria Diduga Dilecehkan Pria di Angkot Jaktim, Polisi Selidiki

JAKARTA - Viral di media sosial yang menarasikan seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap sesama pria di dalam angkutan umum di Cipayung, Jakarta Timur. Polisi mengusut peristiwa itu.

Dari video yang beredar, terlihat pria diduga pelaku dikelilingi beberapa warga. Di lokasi, juga tampak pria diduga korban.

Disebutkan, awalnya korban dan pelaku berada di angkutan umum yang sama. Pelaku disebut memepet korban hingga akhirnya menyentuh bagian intim korban dalam angkutan umum.

Sementara Kapolsek Cipayung Kompol Saut Parulian Tobing, mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan. Bahkan, petugas sudah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

"Melakukan cek TKP viral, kita sudah mengambil dokumentasi, mencari bukti dan saksi-saksi, dan mencari CCTV," kata Saut Parulian, Kamis (25/6/2026).

Dia menuturkan, belum ada saksi yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia mengimbau pihak yang menjadi korban untuk membuat laporan resmi.

"Kita malam itu langsung cek TKP, namun saksi nggak ada yang melihat kejadian dimaksud. Betul (korban diimbau melapor)," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.