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Detik-Detik Mengerikan Balita 4 Tahun Tewas Ditabrak Mobil Kapolsek

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |17:32 WIB
Detik-Detik Mengerikan Balita 4 Tahun Tewas Ditabrak Mobil Kapolsek
Detik-Detik Mengerikan Balita 4 Tahun Tewas Ditabrak Mobil Kapolsek
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BONE - Balita berinisial GN (4) tewas dalam kecelakaan maut yang melibatkan seorang perwira polisi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sepeda motor yang ditumpangi korban ditabrak dari belakang saat berhenti di lampu merah hingga terseret sekitar 10 sampai 15 meter.

Kecelakaan ini terjadi di perempatan Jalan Ahmad Yani-Jalan Besse Kajuara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Sulawesi Selatan.  Rekaman video detik-detik usai kecelakaan viral di media sosial.

Informasi diperoleh, mobil Daihatsu Xenia berpelat nomor DD 1315 BL dikemudikan Ipda MA (49). Dia diketahui menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Intelijen Keamanan Polres Bone sekaligus Pelaksana Harian Kapolsek Bengo.

Sementara sepeda motor Honda Scoopy dikendarai MS (19). Saat kejadian, MS membonceng HN (45) dan balita GN.

Kasat Lantas Polres Bone AKP Riyanda Putra mengatakan, sepeda motor korban sedang berhenti di lampu merah ketika terjadi kecelakaan.

"Memang benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan depan kantor BPD Sulsel yang mana di perempatan tersebut ada lampu merah. Di situ kemudian ada sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang anak dan juga seorang ayah dan juga ibu," ujar AKP Riyanda, Jumat (7/8/2026).

Berdasarkan penyelidikan awal, mobil yang datang dari arah belakang diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Kendaraan kemudian menghantam sepeda motor yang sedang berhenti.

"Dari pihak pengemudi kendaraan roda empat mengalami rem blong atau remnya tidak berfungsi yang mengakibatkan tabrakan pada saat sebelum lampu merah, yang mana korban terseret sampai menutupi lampu merah," katanya.

 

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