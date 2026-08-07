Kapolresta Banda Aceh dan Kasat Narkoba Diperiksa Propam Polri, Ada Apa?

JAKARTA - Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan menunjuk Kabid TIK Polda Aceh, Kombes Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolresta Banda Aceh.

Penunjukan tersebut dilakukan karena Kapolresta Banda Aceh Kombes Andi Kirana tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan, Andi Kirana bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir saat ini berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Polri.

Namun, Joko belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi pemeriksaan karena penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Mabes Polri.

"Karena penanganannya merupakan kewenangan Mabes Polri, kami belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait substansi pemeriksaan, baik terhadap Kapolresta Banda Aceh maupun Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh," kata Joko, Jumat (7/8/2026).