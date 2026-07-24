Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak, Tak Berwenang Menagih Pajak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |21:10 WIB
Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak, Tak Berwenang Menagih Pajak
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri memastikan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, penilaian, pemeriksaan, maupun penagihan pajak kepada masyarakat.

Peran Bhabinkamtibmas dalam sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada dalam koridor tugas kepolisian, khususnya pembinaan masyarakat, komunikasi, serta pembangunan jejaring informasi di wilayah.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam koordinasi dengan DJP tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan tugas dan kewenangan petugas pajak.

“Kami tegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kepatuhan perpajakan, pemeriksaan, penagihan, maupun meminta pembayaran pajak kepada masyarakat. Kewenangan di bidang perpajakan tetap berada pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Isir di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Menurut Isir, sinergi antara Polri dan DJP merupakan bentuk koordinasi antarlembaga yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam konteks tersebut, Bhabinkamtibmas dapat berperan melalui fungsi pembinaan masyarakat dan pembangunan jejaring informasi di tingkat kewilayahan.

“Bhabinkamtibmas memiliki fungsi membangun kemitraan dengan masyarakat, menghimpun informasi, dan menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, sinergi dengan instansi lain harus tetap berada dalam koridor tugas dan kewenangan Polri,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bhabinkamtibmas Pajak Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231874//wakapolri-49Rz_large.jpg
Oegroseno Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Kortas Tipikor Polri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231851//phk-eVZn_large.jpg
Dimediasi Polri-Kemnaker, 134 Pekerja PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231673//bareskrim_polri-P7Db_large.jpg
Bareskrim Periksa Bos Pabrik Gas N2O Whip-Pink sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231548//presiden_prabowo_subianto-v4Rx_large.jpg
Prabowo ke Perwira TNI-Polri: Jangan Tergoda Korupsi, Integritas Harga Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231547//satgas_damai_cartez-y4oA_large.jpg
Polisi Buru Pembunuh Personel Satgas Damai Cartenz di Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231397//prabowo-mRY6_large.jpeg
Prabowo Pimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement