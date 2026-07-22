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Polisi Buru Pembunuh Personel Satgas Damai Cartenz di Yahukimo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:44 WIB
Polisi Buru Pembunuh Personel Satgas Damai Cartenz di Yahukimo
Satgas Damai Cartenz (foto: dok ist)
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JAKARTA - Personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz-2026, Brigpol Fredi Lukas Awes, gugur usai dianiaya oleh orang tak dikenal (OTK) di Yahukimo, Papua Pegunungan.

Wakil Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andri Alam, menegaskan sampai saat ini pihaknya masih memburu pelaku yang menyerang personel tersebut hingga tewas.

"Pengejaran terhadap pelaku yang diduga melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Andri, Rabu (22/7/2026).

Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya Brigpol Fredi Lukas Awes.

"Kami memastikan peristiwa ini akan ditangani secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh langkah penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," ujarnya.

 

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