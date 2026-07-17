Operasi Damai Cartenz di Yahukimo Berakhir Kontak Senjata, Tiga Anggota KKB Tewas

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum, terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue yang disebut dipimpin DPO Ronal Heluka di kawasan KM 4 Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 05.45 WIT.

Tim gabungan mendapat perlawanan saat operasi berlangsung sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum. Dalam operasi tersebut, tiga orang yang disebut sebagai anggota KKB tewas. Berdasarkan hasil identifikasi, ketiganya yakni Roni Rubis, Kumis Passae, dan Orgenes Bayage yang disebut merupakan bagian dari KKB Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil penyelidikan dan informasi intelijen terkait keberadaan kelompok bersenjata di kawasan Logpon, KM 4, Distrik Dekai.

"Berdasarkan hasil pendalaman, kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan di kawasan Logpon sebagai lokasi aktivitas. Setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi untuk mencegah aksi kekerasan bersenjata yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat," ujar Yusuf.

Ia menjelaskan, sebelum operasi dilakukan, petugas telah melakukan penyelidikan intensif terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua sejak 2022, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil di sejumlah wilayah.

Dari lokasi operasi, petugas mengamankan tiga pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm, dua kapak, dua pisau panjang, satu unit handy talky (HT) Icom, satu peredam senjata, tujuh telepon genggam berbagai merek, serta sejumlah barang bukti lainnya.

"Seluruh barang bukti tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap jaringan kelompok bersenjata ini secara menyeluruh," kata Yusuf.