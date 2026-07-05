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Pesawat PT AMA Ditembaki dan Dibakar KKB Jaringan Baru Pimpinan Mbalingga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |14:21 WIB
Pesawat PT AMA Ditembaki dan Dibakar KKB Jaringan Baru Pimpinan Mbalingga
Pasukan TNI Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat PT AMA
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JAKARTA - Pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) diduga dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Bakusip pimpinan M. Mbalingga. Kejadian itu terjadi di Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan

Satgas Operasi Damai Cartenz mengatakan, KKB ini merupakan jaringan baru. Kejadian ini sendiri menewaskan Pilot Captain Nicholas F. Goselin (29), warga negara Amerika Serikat.

Kasatgas Gakkum Ops Damai Cartenz Kombes I. G. G. Era Adinata, menjelaskan, sejak terjadinya peristiwa penembakan tersebut, pihaknya langsung melakukan serangkaian penyelidikan melalui pemeriksaan saksi, wawancara, pengumpulan informasi, serta pemantauan media sosial.

"Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kami menyimpulkan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Bakusip,” kata Era dikutip Minggu (5/7/2026).

“Kelompok ini merupakan kelompok baru yang dipimpin oleh M. Mbalingga. Dalam sejumlah unggahan media sosial, yang bersangkutan mengaku sebagai bagian dari kelompok pimpinan Elkius Kobak di wilayah Yahukimo," lanjutnya.

Namun demikian, Ia menyebut masih terus mendalami, hubungan antara kelompok Bakusip dengan kelompok Elkius Kobak.

"Sesaat setelah kejadian, M. Mbalingga mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut,”ujarnya.

 

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