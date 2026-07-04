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Momen Menegangkan Pasukan TNI Evakuasi Jenazah Pilot AS yang Ditembak OPM

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |15:37 WIB
Momen Menegangkan Pasukan TNI Evakuasi Jenazah Pilot AS yang Ditembak OPM
Jenazah Pilot AMA Air berhasil dievakuasi (Foto: Dok TNI)
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JAKARTA - Pasukan TNI dari Komando Operasi (Koops) TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah Nicholas F. Goselin, pilot berkebangsaan Amerika Serikat (AS) yang tewas ditembak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Video proses evakuasi tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @warungjurnalis. Dalam video itu tampak detik-detik proses evakuasi yang berlangsung menegangkan. Pasukan terlihat menyusuri area di sekitar perbukitan.

Personel TNI membawa senjata sambil terus waspada mengantisipasi kemungkinan adanya serangan dari OPM. Setelah situasi dipastikan aman, anggota langsung mengamankan jenazah dan membawanya menggunakan helikopter.

Evakuasi berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 08.00 WIT menggunakan helikopter dari Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Jenazah korban kemudian diterbangkan ke Timika untuk proses pemulasaraan di Rumah Sakit TNI AD setempat sebelum diserahkan kepada pihak keluarga dan maskapai tempatnya bekerja, PT Associated Mission Aviation (AMA).

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Topik Artikel :
Terorisme tni OPM KKB
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