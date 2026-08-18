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Ini Alasan Megawati Pilih Upacara HUT Ke-81 RI di Sekolah Partai ketimbang Istana

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |01:01 WIB
Ini Alasan Megawati Pilih Upacara HUT Ke-81 RI di Sekolah Partai ketimbang Istana
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan itu memilih mengikuti upacara di lapangan Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bersama kader-kader partai.

Hasto menyebutkan, dalam momentum kemerdekaan ini Megawati ingin menyampaikan keadilan sejarah. "Yang pertama, itu bahwa ya Ibu Mega dari amanat beliau kan untuk menggambarkan bagaimana keadilan di dalam sejarah itu juga harus diwujudkan. Satu bangsa yang diwarnai oleh berbagai manipulasi historis atas masa lalunya, baik yang baik ataupun yang buruk untuk pembelajaran generasi yang akan datang, itu akan kehilangan jati dirinya," kata Hasto, Senin (17/8/2026).

Hasto melanjutkan, dalam momen ini Megawati ingin menyampaikan rangkaian sejarah dalam menggapai kemerdekaan. Menurutnya, Indonesia merdeka bukan hasil dari hadiah.

"Karena kita bisa merdeka bukan karena pemberian Jepang. Kita bisa menghadapi tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua karena semangat yang berkobar-kobar. Itulah yang kemudian dirasakan hilang karena sejarah yang diputarbalikkan," ujarnya.

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