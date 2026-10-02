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Rocky Gerung Merapat ke Istana, Bakal Dilantik Jadi Wantimpres?

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |14:58 WIB
Rocky Gerung Merapat ke Istana, Bakal Dilantik Jadi Wantimpres?
Rocky Gerung di Istana Negara (foto: Okezone)
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JAKARTA - Rocky Gerung merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (2/10/2026), di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Rocky tiba mengenakan setelan jas dan kemeja putih. Ia terlihat membawa smartphone serta dasi yang belum dikenakannya.

Saat ditanya wartawan apakah kedatangannya ke Istana untuk dilantik sebagai anggota Wantimpres, Rocky tetap berjalan menuju ke dalam Istana.

"Ini gua ada acara radical break. udah," singkat Rocky.

Rocky kemudian kembali berjalan menuju Istana, tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait kehadirannya maupun rencana pelantikan Wantimpres.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009–2014, Hatta Rajasa tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026) siang. Ia mengaku datang untuk hadiri pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

 

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