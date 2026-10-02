Paman Gibran Anwar Usman Mendadak Nongol di Istana Jelang Pelantikan Wantimpres

JAKARTA - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026) siang. Ia mengaku datang untuk hadiri pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Anwar Usman mengaku dikabari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Farid Ahmad untuk datang ke Istana. Dia didampingi istrinya Idayati yang juga adik kandung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya diminta untuk hadir disini, saya diundang tadi malam oleh Raffi Ahmad, untuk datang kesini," ujar Anwar Usman di Istana.

Anwar Usman yang juga merupakan paman dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, mengaku tidak tahu perihal undangannya ke Istana selain pelantikan Wantimpres.

"Saya hamba Allah dan warga negara yang taat, terhadap konstitusi bangsa dan negara. Bagi saya jika diminta, saya akan menjadikan lahan untuk beribadah,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh yang bakal dilantik Presiden RI sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain tokoh yang akan dilantik, aktivis Rocky Gerung juga tiba di Istana. Rocky yang mengenakan jas lengkap, diam saat ditanya apakah bakal ikut pelantikan.

(Fahmi Firdaus )

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