Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendikdasmen Bantah Beri Usulan Aturan KPU yang Dinilai Loloskan Gibran Jadi Cawapres

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |14:02 WIB
Kemendikdasmen Bantah Beri Usulan Aturan KPU yang Dinilai Loloskan Gibran Jadi Cawapres
Sidang PHPU Pilpres 2024 di MK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), membantah turut memberikan usulan terkait Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Aturan tersebut belakangan dinilai dapat meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih awalnya kembali menyinggung pernyataan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang menyebut munculnya aturan tersebut, tak terlepas dari masukan Kementerian Pendidikan.

"Pertanyaan saya, mengapa masukan kementerian itu hanya untuk Pasal 18 ayat (3) untuk PKPU-nya Pilpres, tidak sekaligus untuk PKPU-nya Pileg maupun Pilkada? Kenapa? Karena toh sampai hari ini syarat umumnya pendidikan itu tidak berubah, yaitu tamat SLTA atau sederajat dengan hal itu. Nah, ini mohon nanti bisa dijelaskan, Pak Dirjen," tanya Enny.

Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan Kemendikdasmen tidak pernah memberikan usulan sebagaimana yang disampaikan Hasyim.

"Ibu Enny tadi menanyakan terkait dengan masukan dari kementerian. Kami terus terang tidak ada informasi, Bu, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah memberikan atau usulan terkait dengan pasal yang di PKPU," jawab Gogot.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245561//hakim_konstitusi_asrul_sani-Es2g_large.jpg
Hakim Heran Makna di Suket Penyetaraan SMA Gibran: Mungkin Harus Istikharah Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245556//sidang_phpu_pilpres_2024-ITeG_large.jpg
Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Canberra Tak Punya Jejak Dokumen Pendidikan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245522//ijazah_gibran-kX5b_large.jpg
Sidang Ijazah Gibran, Hakim MK Panggil Atase Pendidikan KBRI Singapura-Australia dan Kemendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245505//sidang_ijazah_gibran-Qt4J_large.jpg
Rullyandi Diusir Hakim MK dari Sidang Sengketa Ijazah Gibran, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245489//pakar_hukum_tata_negara_uns_agus_riwanto-sd3T_large.jpg
Ahli KPU Bantah PKPU Pengecualian Ijazah Sengaja Dibuat Demi Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245462//hasyim-FTjU_large.jpg
Eks Ketua KPU Beberkan Asal-usul Pasal PKPU yang Dipersoalkan soal Ijazah Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement