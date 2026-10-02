Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Heran Makna di Suket Penyetaraan SMA Gibran: Mungkin Harus Istikharah Dulu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |13:44 WIB
Hakim Heran Makna di Suket Penyetaraan SMA Gibran: Mungkin Harus Istikharah Dulu
Hakim Konstitusi, Asrul Sani (foto: dok MK)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Konstitusi, Asrul Sani mengaku heran dengan pemilihan kata 'dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan' dalam Surat Keterangan Penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019.

"Ini agak bersayap, terus terang bagi kami untuk memahami. Karena yang bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, ini makanya KPU agak puyeng," kata Asrul Sani dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat (2/10/2026).

Asrul mengatakan, Surat Keterangan Penyetaraan dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 telah menjelaskan mengenai dokumen tersebut. Menurut dia, dokumen penyetaraan menerangkan bahwa yang disetarakan merupakan ijazah atau sertifikat, bukan pengetahuan.

Asrul Sani bahkan sempat berkelakar, bahwa Majelis perlu mengerutkan dahi hingga melakukan istikharah untuk memahami makna surat keterangan tersebut.

"Tapi karena bunyinya adalah itu tadi memiliki pengetahuan setara ini, kami ini harus mengerenyutkan dahi ini pak Dirjen. Mungkin juga harus istikharah dulu ini, apa itu ya makna dari ini," tutur dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245556//sidang_phpu_pilpres_2024-ITeG_large.jpg
Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Canberra Tak Punya Jejak Dokumen Pendidikan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245522//ijazah_gibran-kX5b_large.jpg
Sidang Ijazah Gibran, Hakim MK Panggil Atase Pendidikan KBRI Singapura-Australia dan Kemendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245505//sidang_ijazah_gibran-Qt4J_large.jpg
Rullyandi Diusir Hakim MK dari Sidang Sengketa Ijazah Gibran, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245489//pakar_hukum_tata_negara_uns_agus_riwanto-sd3T_large.jpg
Ahli KPU Bantah PKPU Pengecualian Ijazah Sengaja Dibuat Demi Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245462//hasyim-FTjU_large.jpg
Eks Ketua KPU Beberkan Asal-usul Pasal PKPU yang Dipersoalkan soal Ijazah Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245457//hakim_konstitusi_saldi_isra-aqP6_large.jpg
MK Tolak Permintaan Hadirkan Gibran dan Menkum di Sidang PHPU, Diganti Pemberi Keterangan Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement